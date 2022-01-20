В Казахстане спишут кредиты гражданам, погибшим в ходе беспорядков

НУР-СУЛТАН, 20 января. /ТАСС/. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана приняло решение о списании кредитов казахстанцам, погибшим в ходе январских беспорядков. Об этом сообщил в четверг на брифинге директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР Казахстана Александр Терентьев.

"Кредиты военнослужащих и сотрудников МВД, погибших во время беспорядков, в настоящее время подлежат списанию. Такая же работа будет проведена агентством по спискам гражданских лиц, погибших в ходе беспорядков", - рассказал Терентьев.

Он отметил, что все вопросы по списанию кредитов будут решаться в индивидуальном порядке. "В случае, если человек принимал активное участие в беспорядках и был признан правоохранительными органами, судом виновным, безусловно, данные меры поддержки на него распространяться не будут", - пояснил директор департамента.

Кроме того, пострадавшим в ходе беспорядков предоставят отсрочку по кредитам и микрозаймам. "В результате введения чрезвычайного положения многие предприниматели вынуждены были прекратить коммерческую деятельность, в связи с чем у них снизились доходы. При этом субъектам предпринимательства был нанесен значительный материальный ущерб, и теперь им требуется время для ремонта испорченного имущества и восстановления бизнеса", - уточнил Терентьев.

По его словам, отсрочку по выплате кредитов и микрозаймов предоставят всем пострадавшим физическим и юридическим лицам на три месяца, начиная со дня введения чрезвычайного положения. В период отсрочки по займам банками и микрофинансовыми организациями не будут начисляться неустойки, штрафы и пени.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.