СМИ: суд примет решение по прошению Брейвика об УДО через две-три недели

ХЕЛЬСИНКИ, 20 января. /ТАСС/. Окружной суд норвежского Телемарка вынесет решение по поданному праворадикалом Андерсом Брейвиком прошению об условно-досрочном освобождении (УДО) через несколько недель. Об этом сообщила в четверг телекомпания NRK.

По ее информации, решение суда будет оглашено через две-три недели. На процесс по делу об УДО было отведено три дня - с 18 по 20 января.

Представитель обвинения Хюлда Карлсдоттир в своей заключительной речи на заседании в четверг назвала процесс PR-ходом со стороны Брейвика и стремлением "получить более свободный режим отбывания срока в тюрьме, чтобы продолжать свою политическую борьбу". Она отметила, что, по мнению прокуратуры, в поведении террориста не произошло изменений и опасность повторения им преступных действий не стала меньше, чем ранее.

В среду судебный психиатр Ранди Русенквист, вызванная в качестве свидетеля прокуратурой, указала, в случае возможного освобождения Брейвик "выпадет из норвежского общества", что может привести к новому всплеску агрессии.

Сам Брейвик, выступая в суде, возложил вину за совершенные им в июле 2011 года теракты на неонацистскую сеть, которая, как он утверждает, способствовала его радикализации через интернет. По его утверждению, его вина заключается только в том, что он "позволил радикализировать себя".

Прошение о досрочном освобождении террорист подал осенью 2020 года в связи с тем, что в 2021 году истекал минимальный срок его пребывания в тюрьме по полученному приговору. Норвежская прокуратура уже заявила, что не согласна с УДО и что предпосылки для содержания преступника под стражей до сих пор существуют.

Теракты

22 июля 2011 года Брейвик привел в действие мощное взрывное устройство у одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек и несколько сотен получили ранения. В тот же день он открыл огонь по участникам слета молодежного крыла Социал-демократической рабочей партии, находившимся на острове Утёйа, убив 69 и ранив 66 человек, в основном подростков. Сейчас террорист отбывает 21-летнее тюремное заключение, которое может продлеваться неограниченное число раз, если заключенный, по мнению властей, продолжает представлять опасность для общества.