Зеленский: безопасность в Европе невозможна без восстановления целостности Украины

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что условием всеобъемлющей безопасности в Европе является восстановление суверенитета и территориальной целостности его страны. Текст заявления опубликовала в четверг пресс-служба украинского лидера.

"Всеобъемлющая безопасность в Европе невозможна без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Ожидаю, что результатом наших общих усилий и переговоров с РФ станет деэскалация ситуации на границе с Украиной и гарантирование руководством России достижения мира в Донбассе", - сказал он в видеообращении к участникам мероприятия "На пути к Лугано" (4-5 июля в Лугано (Швейцария) должна пройти пятая конференция по реформам на Украине).

По словам Зеленского, конференция в Лугано ознаменует переход к поддержке системной трансформации страны. Он отметил высокий уровень взаимодействия со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом по подготовке этого мероприятия, которое, по его словам, "должно продемонстрировать его участникам другую Украину - современную, динамичную, устойчивую страну новых возможностей".

По информации пресс-службы Зеленского, Кассис отметил, что как хозяин этого форума Швейцария может внести еще больший вклад в стабильность и процветание Европы. "Рад, что мы как давние партнеры Украины имеем возможность поддержать страну на ее пути реформ", - приводит пресс-служба Зеленского слова президента Швейцарии.

В основе мирного урегулирования конфликта на востоке Украины лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение на основе диалога с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) глубокой конституционной реформы на Украине, результатом чего должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако переговорный процесс фактически зашел в тупик из-за отказа Украины выполнять политические пункты минских соглашений.

Киев настойчиво называет Россию стороной конфликта в Донбассе, подобные высказывания допускают и ряд западных политиков. При этом в Москве неоднократно заявляли о том, что этот конфликт является внутриукраинским, а Россия выступает наряду с ОБСЕ, Парижем и Берлином лишь посредником в его урегулировании в рамках минских соглашений.