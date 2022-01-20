Наследный принц Саудовской Аравии принял спецпредставителя президента России по Сирии

КАИР, 20 января. /ТАСС/. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провел в Эр-Рияде встречу со специальным представителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым. Об этом сообщило в четверг Саудовское агентство печати.

Как уточняется, в ходе беседы стороны рассмотрели различные аспекты двусторонних отношений между Эр-Риядом и Москвой, а также последние события в Сирии.

В консультациях с саудовской стороны принимали участие государственный министр, советник по национальной безопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан и руководитель службы внешней разведки королевства Халед бен Али аль-Хумайдан. С российской стороны также присутствовал директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.