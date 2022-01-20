Саакашвили пока не признали потерпевшим по делу о возможном ненадлежащем обращении с ним

ТБИЛИСИ, 20 января. /ТАСС/. Генпрокуратура Грузии пока не стала признавать экс-президента республики Михаила Саакашвили потерпевшим по делу о возможном ненадлежащем обращении с ним во время перевода из тюрьмы в тюремную больницу и из военного госпиталя обратно в пенитенциарное учреждение. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении надзорного органа.

Адвокаты Саакашвили 18 января обратились к прокуратуре, требуя, чтобы их подзащитного признали потерпевшим. Юристы считают, что права бывшего президента были нарушены во время его перевода в прошлом году из тюрьмы города Рустави в тюремную больницу Тбилиси, а затем в военный госпиталь города Гори и обратно в руставскую тюрьму.

В генпрокуратуре заявляют, что дело о возможном ненадлежащем обращении с Саакашвили расследует Служба государственного инспектора Грузии. Надзорный прокурор издал распоряжение о проведении целого ряда экспертиз, следственных и процессуальных мероприятий. "Исходя из указанного, до выполнения письменных указаний прокурора, в том числе и до получения результатов соответствующих экспертиз и с целью перепроверки отдельных обстоятельств, важных для следствия, до проведения соответствующих следственных и процессуальных мероприятий прокуратура лишена возможности принять какое-либо заключительное решение по делу, в том числе и признать человека потерпевшим", - сказано в заявлении.

Вместе с тем прокуратура разрешила адвокатам Саакашвили ознакомиться с материалами дела, которое расследуется в связи с возможным ненадлежащим обращением с бывшим лидером Грузии.

Бывший президент прибыл в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, проходивших в стране в начале октября 2021 года, после чего был задержан и помещен в тюрьму. Там он объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили сначала госпитализировали в тюремную больницу, а потом в военный госпиталь города Гори. 20 ноября он заявил о прекращении голодовки. 30 декабря прошлого года экс-президента вновь перевели в тюрьму города Рустави. Экс-президент не раз заявлял, что стал жертвой пыток и бесчеловечного обращения в тюрьме и госпитале. Он также утверждает, что во время лечения в военном госпитале заболел тяжелой неврологической болезнью, которую невозможно лечить в республике.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них его заочно приговорили к трем и еще шести годам лишения свободы. Дела о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании "Имеди" и растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) находятся на стадии расследования. 20 октября прошлого года Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, по этому делу ему грозит до пяти лет лишения свободы.