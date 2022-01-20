Саакашвили заявил, что не желает Порошенко попасть в тюрьму

ТБИЛИСИ, 20 января. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий наказание в грузинской тюрьме, заявил, что не желает бывшему лидеру Украины Петру Порошенко также попасть в пенитенциарное учреждение.

Как написал Саакашвили в четверг в Facebook, Порошенко по возвращении в Киев в интервью американскому изданию Politico заявил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский преследует его точно так же "как Янукович преследовал Тимошенко, и как грузинская власть преследует Саакашвили".

"Я, конечно, польщен, что мой институтский однокашник (Порошенко - прим. ТАСС) вспомнил про меня, но, видимо, в спешке он забыл, что в первый раз в тюрьму я попал по его незаконному приказу несколько лет назад. А после того, как судья Лариса Сокол меня освободила, ее опять-таки по приказу Порошенко стали преследовать и, в конце концов, уволили, а меня похитили и чуть не придушив, выкинули из страны. Я по-человечески не желаю Порошенко попасть в тюрьму, но думаю, что на фоне того, что он проводит со мной параллели - у нас с ним мало общего", - написал Саакашвили.

Бывший грузинский лидер также вспомнил период работы на Украине, отметив, что он боролся с коррупцией, а Порошенко, наоборот, поощрял ее. "Я прижал коррупцию мэров (за это они мне мстят), а при Порошенко коррупция расцвела как водоросли в одесском море. Я провел настоящие реформы (и контрреформаторы не могут мне этого простить), а Порошенко их только имитировал. Да и вообще, какой-то он не настоящий Петр Алексеевич, каждый раз как вижу его, больно вспоминать, какие потрясающие возможности при нем моя любимая Украина упустила", - добавил он.

Накануне Печерский районный суд Киева назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства являться в суд и в правоохранительные органы по делу о государственной измене. Суд не удовлетворил ходатайство стороны обвинения арестовать бывшего украинского лидера или оставить на свободе под залог в $35,8 млн. Порошенко является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

В 2015 году президент Украины Петр Порошенко пригласил Саакашвили в страну, предоставил ему гражданство и назначил губернатором Одесской области. В июле 2017 года Порошенко после возникшего конфликта с Саакашвили лишил его гражданства, после чего политик был выдворен за пределы Украины. Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство, в конце того же месяца последний вновь приехал на Украину и через год возглавил исполнительный комитет нацсовета реформ.