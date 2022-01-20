Боррель: призыв Макрона начать отдельный диалог ЕС с РФ согласуется с позицией Брюсселя

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Призыв президента Франции Эмманюэля Макрона запустить собственный диалог Евросоюза с Москвой вполне согласуется с позицией Брюсселя, который считает, что Евросоюз должен иметь свое место за столом переговоров с Россией по вопросам безопасности. Такое мнение высказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в четверг на пресс-конференции в Брюсселе. Ранее в четверг британская "Файнэншл таймс", что инициатива Макрона "вызвала раздражение и ошеломила чиновников ЕС", якобы из-за нежелания французского президента следовать за Вашингтоном.

"Это заявление вполне соответствует нашей позиции. ЕС всегда говорил, что должен иметь место за столом переговоров с Россией по европейской безопасности", - сказал Боррель, подчеркнув, что Макрон ничего не говорил о нежелании координировать действия с США.

Ранее в четверг официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил ТАСС, что ЕС подтверждает свою приверженность к диалогу с Россией в координации с США и другими партнерами после призыва президента Франции Эмманюэля Макрона запустить собственный диалог с Москвой. По его словам, отношения с Россией будут обсуждаться 24 января в Брюсселе на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД, куда для координации приглашен госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отказался комментировать публикацию Financial Times.

Выступая в среду на сессии Европарламента в Страсбурге с программой французского председательства в ЕС, Макрон заявил, что Европа не может довольствоваться координацией с США, ей нужен собственный диалог с Россией. По его словам, координация между Европой и США - это хорошо, но абсолютно необходимо, чтобы "европейцы сами вели диалог с Россией" по таким вопросам, как "коллективная безопасность, контроль над вооружениями".

После заявления Макрона, которое было встречено аплодисментами в Страсбурге, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Участники беседы согласились с необходимостью "сильного, четкого и единого трансатлантического фронта", говорится в сообщении по ее итогам. Телефонный разговор состоялся в преддверии встречи Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым 21 января.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.