Погранохрана Польши признала факт пересечения белорусской границы польским солдатом

ВАРШАВА, 20 января. /ТАСС/. Пограничная охрана Польши признала факт пересечения белорусской границы польским военнослужащим 18 ноября. Об этом сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь службы Анна Михальская.

"18 января этого года военнослужащий Войска Польского при исполнении своих служебных обязанностей непреднамеренно пересек линию границы на несколько метров вглубь Белоруссии. Инцидент произошел на пограничном мосту - в районе автомобильного перехода в Кукурыках", - информировала она, подчеркнув, что по делу проводится разбирательство.

19 января Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил, что военнослужащие Польши в пункте пропуска "Козловичи" (Брестская область) 18 января дважды нарушили белорусскую государственную границу, зайдя на территорию республики.

Польские военнослужащие поддерживают пограничников в охране границ из-за вспыхнувшего осенью прошлого года миграционного кризиса. 8 ноября несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались силой попасть в Польшу, прорвав заграждение из колючей проволоки.

В последние месяцы мигранты периодически пытаются проникнуть на польскую территорию небольшими группами. Всего за минувший год было зафиксировано около 40 тыс. попыток нелегальных мигрантов незаконно проникнуть в Польшу из Белоруссии. Годом ранее их было только 122.

По оценке польских служб, на данный момент около 4-5 тыс. нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в Европу, могут оставаться на территории Белоруссии.