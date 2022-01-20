Глава МВД Белоруссии заверил, что в стране не допустят событий, подобных казахстанским

МИНСК, 20 января. /ТАСС/. Белорусские силовики не допустят событий, подобных тем, которые произошли в Казахстане. Об этом заявил в четверг глава МВД Белоруссии Иван Кубраков, подводя итоги оперативно-тактических учений сотрудников внутренних дел и и военнослужащих внутренних войсках МВД.

"Проанализировав эти события, мы сделали соответствующие выводы. Подобные сценарии у нас мы не допустим и примем для этого необходимые меры. Малейшие воздействия на наших граждан, милиционеров и военнослужащих будут оперативно и профессионально пресекаться", - сказал глава МВД, слова которого приводит пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

В пресс-службе проинформировали, что в ходе учений должный акцент был сделан на взаимодействии республиканского оперативно-ситуационного штаба с областными и задействованными государственными органами при пресечении противоправных посягательств. "С учетом неспокойной обстановки в странах ближнего и дальнего зарубежья и недавних происшествий в Казахстане особое внимание было уделено тактике действий при нападении на боевые расчеты и охраняемые объекты", - отметили в МВД Белоруссии.