Правительство Эстонии выделило €380 млн на усиление безопасности республики

ТАЛЛИН, 20 января. /ТАСС/. Правительство Эстонии в четверг на заседании приняло решение направить в период с 2022 по 2025 годы на государственную оборону дополнительно €380 млн для усиления безопасности республики. Об этом сообщила на пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас.

"Среда безопасности резко ухудшилась, и в Европе наблюдается сильнейший за последние 30 лет кризис в сфере безопасности", - передает ее слова агентство BNS. "Мы должны сосредоточиться на шагах по обеспечению нашей безопасности, и по этой причине мы решили на период с 2022 по 2025 год направить €380 млн на усиление нашей обороноспособности", - сказала она.

По словам главы правительства, Эстонии сейчас прямая военная опасность не угрожает. "Оборонный бюджет Эстонии в этом году - крупнейший в истории страны и составляет 2,3% ВВП. В то же время, поскольку напряженность в нашем регионе возросла исключительно высоко, мы единодушно решили в правительстве направить во внеочередном порядке дополнительные €380 млн, чтобы государство смогло быстро и эффективно отреагировать на возникновение угрозы как военной, так и гибридной", - отметила Каллас.

По ее мнению, это решение должно четко указать всем остальным, что Эстония серьезно относится к вопросу собственной безопасности и готова действовать не только на словах, но и на деле. €340 млн из выделенных средств будут направлены непосредственно на улучшение снабжения Сил обороны Эстонии. Свыше €40 млн правительство направит на развитие невоенных структур государственной обороны, в том числе €32 млн - министерству внутренних дел.

Расходы на оборону в Эстонии в 2022 году достигнут рекордных €750 млн, превысив 2,3% ВВП.