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В Белоруссии признали экстремистским Telegram-чат "Протестная Россия"

МИНСК, 20 января. /ТАСС/. Информационная продукция Telegram-чата "Протестная Россия - Общероссийский оппозиционный чат" признана в Белоруссии экстремистской. Об этом сообщило в четверг Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики.

"Судом Железнодорожного района Гомеля по материалам восьмого управления ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция Telegram-чата "Протестная Россия - Общероссийский оппозиционный чат", признана экстремистскими материалами", - отмечается в сообщении Telegram-канала ГУБОПиК.

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