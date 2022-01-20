В Белоруссии признали экстремистским Telegram-чат "Протестная Россия"

МИНСК, 20 января. /ТАСС/. Информационная продукция Telegram-чата "Протестная Россия - Общероссийский оппозиционный чат" признана в Белоруссии экстремистской. Об этом сообщило в четверг Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики.

"Судом Железнодорожного района Гомеля по материалам восьмого управления ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция Telegram-чата "Протестная Россия - Общероссийский оппозиционный чат", признана экстремистскими материалами", - отмечается в сообщении Telegram-канала ГУБОПиК.