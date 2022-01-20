Офис Зеленского заявил, что Киев стремится к дипломатическому разрешению кризиса у границ

ВАРШАВА, 20 января. /ТАСС/. Власти Украины стремятся к политическому и дипломатическому разрешению кризиса у своих границ. Об этом заявил в четверг заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига на брифинге, посвященном стартовавшей в городе Висла встрече президентов Польши и Украины Анджея Дуды и Владимира Зеленского.

По его словам, переговоры двух лидеров проходят "на фоне рисков, которые стоят перед украинским государством, на фоне напряженной ситуации, которая сложилась вокруг украинской границы". "Мы стоим на позиции, что политический и дипломатический путь - единственно возможный для стабилизации ситуации", - указал Сибига, подчеркнув, что "сегодня основным предметом переговоров будет безопасность".

Принявший участие в брифинге представитель канцелярии польского лидера, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох указал, что, по мнению Варшавы, Украина заслуживает поддержки западного мира, союзников из НАТО". "Переговоры [президентов] продолжатся до очень позднего вечера и будут проходить в разных форматах", - рассказал он на брифинге, который транслировало Польское телевидение.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.