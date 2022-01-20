Иран и Россия намерены развивать стратегическое сотрудничество в атомной сфере

ТЕГЕРАН, 20 января. /ТАСС/. Тегеран и Москва намерены развивать двустороннее стратегическое сотрудничество в сфере энергетики и ядерных технологий. Об этом заявил в четверг официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди в интервью телеканалу Press TV.

"Иран и Россия намереваются развивать стратегическое сотрудничество в атомной сфере, - цитирует его телеканал. - Сотрудничество в атомной сфере было одним из вопросов стратегической важности на состоявшихся в среду переговорах президента Ирана Эбрахима Раиси с президентом России Владимиром Путиным. Проблема атомной промышленности может быть разделена на две части, одна из которых связана, а другая не связана с энергетикой. Речь идет также о различных видах радиоизотопов, используемых в медицине, промышленности, сельском хозяйстве и в других областях".

По словам Камальванди, Раиси и Путин обсудили пути повышения уровня уже "прекрасных" отношений Ирана и России в сфере атомной энергетики. Он отметил совместный проект строительства дополнительных блоков на АЭС в Бушере и планы Ирана вырабатывать не менее 10 тыс. мегаватт электроэнергии за счет атомных электростанций.

"Иран разработал программу довести выработку на АЭС минимум до 10 тыс. мегаватт, - сказал Камальманди. - Русские могут обеспечить реализацию очень значительной части этой программы. Два президента обсудили это, и мы ожидаем обмен делегациями в ближайшее время для воплощения в жизнь новых проектов".

По его словам, один из запланированных Ираном проектов атомного сотрудничества с Россией оценивается в $5 млрд.

"АЭС мощностью 1 тыс. мегаватт уже работает, - добавил Камальванди. - Ирану была передана технология. АЭС эксплуатируется иранскими инженерами. Мы уже строим два новых блока мощностью 5 тыс. мегаватт каждый".