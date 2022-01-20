Джонсон: вторжение на Украину обернется катастрофой для мира независимо от масштабов

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил о том, что якобы готовящееся вторжение России на украинскую территорию, независимо от его масштабов, станет катастрофой для всего мира. Такое мнение глава правительства высказал в четверг в эфире телеканала Sky News.

"Как вы знаете, была дискуссия между Францией, Германией, Великобританией и США по этой теме. Не должно остаться сомнений, что если Россия совершит какое-либо вторжение на Украину, любого масштаба, это будет катастрофой не только для Украины, для России, но и катастрофой для мира. Великобритания поддерживает суверенитет и целостность Украины", - заявил Джонсон.

В четверг в Берлине госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок, министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и замминистра иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

В среду, 12 января, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман встретилась с представителями внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии и Франции, представлявшими свои страны на заседании Совета Россия - НАТО (СРН) в Брюсселе. В ходе встречи Клеверли, статс-секретарь МИД ФРГ Андреас Михаэлис, представитель дипведомства Италии Паскуаль Феррара, генеральный секретарь МИД Франции Франсуа Делатр и Шерман обязались продолжить американо-европейскую координацию усилий для сдерживания якобы имеющей место "агрессии России против Украины". Они также подчеркнули свою приверженность дипломатическому подходу к решению этого вопроса и призвали Москву к разрядке напряженности.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.