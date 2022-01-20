Прокуратура Франции обжаловала снятие обвинений с казахстанкого банкира Аблязова

ПАРИЖ, 20 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор Парижа направил жалобу в Кассационный суд с требованием пересмотреть решение Апелляционного суда, позволившее снять обвинения с бывшего руководителя казахстанского "Банк Туран Алем" (БТА Банк) Мухтара Аблязова. Об этом сообщает в четверг AFP.

По его данным, адвокаты БТА Банка также заявили о намерении оспорить решение апелляционного суда.

В октябре 2020 года Аблязов был задержан во Франции, при том что в сентябре ему был предоставлен статус политического беженца. Ему были предъявлены обвинения в "злоупотреблении доверием" и "отмывании денег". Через несколько дней его отпустили на свободу под судебным контролем. Однако 13 января 2022 года следственная палата Апелляционного суда постановила, что дело следует прекратить на основании истечения срока давности вменяемых ему преступлений.

Дело Аблязова

В отношении бывшего руководителя АО "Банк Туран Алем" (БТА Банк) Мухтара Аблязова были возбуждены уголовные дела в России, Казахстане и на Украине. Его обвиняли в ряде правонарушений, в том числе в мошенничестве, подделке документов, злоупотреблении полномочиями. В Казахстане Аблязова обвиняют в хищении $7,5 млрд. Дело против него было возбуждено в 2009 году, после чего банкир бежал из страны и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. В России суд заочно приговорил Аблязова к 15 годам лишения свободы.

В июле 2013 года Аблязов был арестован на территории Франции. Его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу, в сентябре 2015 года после двух с половиной лет судебных разбирательств правительство Франции распорядилось экстрадировать подсудимого в Россию. Защита Аблязова заявляла, что дело против него политически мотивировано, и обратилась в Государственный совет Франции, который отменил решение об экстрадиции.

Казахстан подал жалобу на бывшего банкира в Париже в 2017 году на основании положения Уголовного кодекса Франции, позволяющего судить иностранца, в экстрадиции которого было отказано по политическим мотивам, за преступление или правонарушение, совершенное за пределами Франции.

В ноябре 2018 года суд в Казахстане заочно приговорил экс-банкира к пожизненному лишению свободы. Тогда его признали виновным в организации убийства бывшего председателя правления кредитного учреждения Ержана Татишева.

В начале января 2022 года на фоне беспорядков в Казахстане Мухтар Аблязов в интервью агентству Reuters заявил, что "протестующие в Алма-Ате ежедневно спрашивают у него, как действовать". Он также утверждал, что намерен вернуться в Казахстан, чтобы возглавить "временное правительство", если протест "достигнет правильного охвата".