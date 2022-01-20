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Блинкен полагает, что "Северный поток - 2" может стать рычагом воздействия на Россию

По словам госсекретаря, пока газ не поступает по "Северному потоку - 2", трубопровод является рычагом воздействия для Германии, США и их союзников

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что газопровод "Северный поток - 2" может служить для США и их союзников рычагом воздействия на Россию. Об этом руководитель американского внешнеполитического ведомства заявил в четверг на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.

"Мы говорили о статусе трубопровода "Северный поток - 2", против которого США выступали в течение долгого времени, - сообщил Блинкен. - Следует отметить, что газ пока не поступает по "Северному потоку - 2", это означает, что трубопровод является рычагом воздействия для Германии, США и наших союзников, а не для России".

"И Москва, несомненно, учитывает это, когда определяет дальнейшие действия, особенно в свете решительных заявлений государств относительно тяжелых последствий для России, если она пойдет на дальнейшую агрессию против Украины", - полагает Блинкен.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
СШАГерманияРоссияБлинкен, ЭнтониБербок, Анналена
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