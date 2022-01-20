Талибы завершают создание сил безопасности численностью 95 тыс. человек

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) завершает создание сил безопасности, численность которых составит 95 тыс. человек. Об этом сообщил в четверг и.о. министра внутренних дел в правительстве талибов Сираджуддин Хаккани.

"Мы (правительство талибов - прим. ТАСС) близки к завершению формирования службы безопасности (страны) общей численностью 95 тыс. человек", - указал Хаккани, слова которого привел катарский телеканал Al Jazeera.

По его словам, за взрывами, которые происходят на афганской территории, "стоят боевики [террористической группировки] "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и некоторые члены бывшего правительства". Хаккани добавил, что талибы "стремятся противостоять ИГ как в сфере безопасности, так и идеологически, корректируя мировоззрение молодых афганцев".

И.о. министра внутренних дел считает, что отказ (международного сообщества) от признания нынешнего правительства и дальнейшая блокировка афганских средств в иностранных банках являются "коллективным наказанием афганского народа". Хакккани также полагает, что и "присутствие его (Хаккани - прим. ТАСС) имени в списке террористов, составленном США, также наносит ущерб всем афганцам".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.