Блинкен: США не смогут вернуться к СВПД, если сделки с Ираном не будет в ближайшие недели

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают невозможным для себя возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, если сделка с Тегераном в Вене не будет достигнута в ближайшие недели. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен в Берлине на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.

"Время заканчивается. Если соглашение не будет достигнуто в ближайшие недели, продвижение Ирана в его ядерной программе, которая возобновилась после того, как мы вышли из соглашения, сделает невозможным для нас возврат к СВПД", - сказал он.

При этом Блинкен подчеркнул, что все еще считает возможным успешное завершение переговоров. "Моя собственная оценка <...> заключается в том, что возврат к обоюдному соблюдению [СВПД] остается возможным. Мы видели, я бы сказал, некоторый скромный прогресс в последние несколько недель переговоров, но мы не на том этапе, на котором мы должны находиться", - сказала глава американской дипломатии.

"И если мы не достигнем его [этого этапа] очень быстро, нам придется пойти другим путем", - подчеркнул при этом госсекретарь.

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) 27 декабря 2021 года была достигнута договоренность ускорить процесс работы над проектом соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики настроены постараться завершить работу в феврале 2022 года.

СВПД был подписан в 2015 году пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году Дональд Трамп, занимавший в тот момент пост президента США, в одностороннем порядке вышел из СВПД. Его преемник Джо Байден неоднократно выражал готовность возобновить выполнение Вашингтоном своих обязательств по сделке.