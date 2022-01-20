Минфин США ввел санкции против четырех украинцев, якобы связанных с Россией

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Американское министерство финансов ввело санкции против четырех украинцев, связанных, по версии Вашингтона, с "причиняющими вред действиями России за рубежом". Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении финансового ведомства.

В черный список попали бывший замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Сивкович, депутаты Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Тарас Козак и Олег Волошин, экс-депутат Владимир Олейник.