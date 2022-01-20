Правящая партия Барбадоса выиграла парламентские выборы

ГАВАНА, 20 января. /ТАСС/. Левоцентристская Барбадосская лейбористская партия выиграла выборы в Палату собрания (нижняя палата парламента), сохранив за собой все 30 кресел. Об этом в четверг сообщает местный новостной портал Barbados Today.

Политическая сила по результатам прошедшего в среду народного волеизъявления сохранила полный контроль над нижней палатой, который она получила по итогам выборов в 2018 году. Премьер-министр республики Миа Моттли сохранила свой пост. Партия обещает начать "жилищную революцию" со строительства 10 тыс. домов, поддерживать частный сектор, провести реформу образования и здравоохранения, улучшить инфраструктуру.

На места в Палате собрания претендовали 108 кандидатов из шести партий, одной коалиции, а также девять независимых. В списки избирателей были внесены около 266 тыс. человек.

Барбадос - государство, расположенное в Карибском море на одноименном острове площадью 430 кв. км. Население - 287,3 тыс. человек (на 2020 год), большинство составляют чернокожие и мулаты, официальный язык - английский. Барбадос получил независимость от Великобритании в 1966 году, однако оставался монархией по форме правления, его главой являлась королева Елизавета II, которую на острове представлял генерал-губернатор. 28 сентября 2021 года парламент Барбадоса единогласно одобрил поправки к конституции 1966 года о переходе к республиканской форме правления - конституционную монархию сменила парламентская республика. При этом страна остается в составе Содружества.

Законодательная власть принадлежит двухпалатному парламенту, состоящему из Сената и Палаты собрания. Парламент принимает законы и поправки к конституции, утверждает бюджет, устанавливает налоги, объявляет в стране чрезвычайное положение, контролирует деятельность правительства. Срок полномочий парламента - пять лет.