Референдум по внесению изменений в Конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля

Уголовные дела в отношении Петра Порошенко

Киевсовет поддержал обращение с требованием прекратить "преследование" Порошенко

Накануне Печерский районный суд Киева назначил экс-президенту страны меру пресечения в виде личного обязательства являться в суд и в правоохранительные органы по делу о государственной измене

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