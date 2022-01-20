Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля - указ Лукашенко.
Референдум по внесению изменений в Конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля
Уголовные дела в отношении Петра Порошенко
Киевсовет поддержал обращение с требованием прекратить "преследование" Порошенко
Накануне Печерский районный суд Киева назначил экс-президенту страны меру пресечения в виде личного обязательства являться в суд и в правоохранительные органы по делу о государственной измене
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