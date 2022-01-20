AFP: в ЦАР пройдут первые с 1988 года муниципальные выборы

ПРЕТОРИЯ, 20 января. /ТАСС/. Муниципальные выборы будут проведены в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) впервые с 1988 года после долгих лет госпереворотов и гражданских войн. Об этом сообщило в четверг агентство AFP со ссылкой на заявление официального представителя Национальной избирательного комиссии ЦАР Теофиля Момокоамы.

"Более 30 лет органы исполнительной власти назначали должностных лиц местных органов власти, - сказал Момокоама. - В нынешнем году в ЦАР впервые с 1988 года пройдут муниципальные выборы".

По его словам, голосование планируется провести 11 сентября. Организация выборов обойдется ЦАР примерно в 15 млн долларов и будет в значительной степени профинансирована международными донорами, в том числе Евросоюзом.

В ЦАР с 2013 года продолжается гражданское противостояние, то и дело вспыхивают вооруженные конфликты. В декабре 2020 года в стране были проведены президентские выборы, по итогам которых пост главы государства сохранил за собой Фостен-Арканж Туадера. Вооруженная оппозиция пыталась не допустить проведения выборов. Силы сформированной 18 декабря 2020 года в ЦАР антиправительственной "Коалиции патриотов за перемены" пытались окружить столицу страны Банги. Правительственные войска ЦАР при поддержке международных союзников отбили атаки на столицу, что позволило успешно завершить избирательный процесс. Внутриполитическая обстановка постепенно стабилизируется, правительство усиливает контроль над положением в стране.