Китай направил эсминец "Урумчи" на учения с Россией и Ираном

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. ВМС Народно-освободительной армии Китая направили эсминец "Урумчи" в Оманский залив на совместные с Россией и Ираном военно-морские учения CHIRU-2Q22. Об этом в четверг сообщило Министерство обороны КНР.

"Китай направил для участия в учениях ракетный эсминец "Урумчи", корабль комплексного снабжения "Тайху", корабельные вертолеты и 40 морских пехотинцев", - говорится в сообщении, опубликованном ведомством в социальной сети WeChat.

Учения направлены на углубление практического сотрудничества между военно-морскими силами трех стран, уточнило китайское министерство.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что с 18 по 22 января текущего года в Оманском заливе и воздушном пространстве над ним проводятся российско-китайско-иранские военно-морские учения CHIRU-2Q22. От российской стороны в них принимает участие отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома".

В рамках учений предусматривается выполнение артиллерийских стрельб по морской цели, совместного тактического маневрирования, поиска и спасения на море. Будет отработана организация досмотровых действий и освобождение судна, захваченного пиратами.