Великобритания и Австралия договорились о партнерстве в борьбе с киберугрозами

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Великобритания и Австралия заключили новое партнерское соглашение о борьбе с киберугрозами. Как говорится в сообщении, распространенном в четверг Форин оффисом, соответствующее соглашение подписали в четверг глава австралийского МИД Марис Пейн и ее британская коллега Лиз Трасс, которая находится в Австралии с официальным визитом.

"На полях сражений будущего передовые технологии будут играть ключевую роль в борьбе со злонамеренными силами в киберпространстве, которые создают угрозу нашей безопасности и миру. Поэтому сегодня Соединенное Королевство и Австралия достигли договоренности о новом партнерстве в кибернетической и технологической сферах, которое позволит гарантировать, что правила, по которым будут работать технологии завтрашнего дня, определят либеральные демократии", - отметила Трасс, слова которой приводит ведомство.

В опубликованной в четверг авторской статье в газете Daily Express Трасс заявила, что демократические страны не могут позволить "авторитарным режимам, стремящимся организовать тотальный государственный надзор", определять пути развития высоких технологий. Глава британской дипломатии считает, что "свободный мир должен твердой рукой сформировать глобальные технологические стандарты". Ранее глава британского МИД неоднократно заявляла, что Соединенное Королевство стремится создать "международную сеть свободы", в которую войдут страны, разделяющие западные ценности и стремящиеся защищать демократию. По словам Трасс, это объединение будет поощрять "близкие по духу государства работать вместе с позиции силы".

Как подчеркнули в британском МИД, британско-австралийское соглашение будет способствовать созданию "сети свободы" и предотвращению кибератак.

"Новое соглашение предусматривает меры противодействия атакам с помощью программ-вымогателей в странах Индо-Тихоокеанского региона и ужесточение юридических санкций, применяемых против киберпреступников. Оно также позволит углубить практическое сотрудничество по вопросу внедрения технологических стандартов, которые отражали бы наши общие ценности", - говорится в сообщении ведомства.

В ходе двусторонней встречи Трасс и Пейн обсудили тему борьбы с "гибридными угрозами и угрозами со стороны государств". Обсуждалось сотрудничество стран в осуществлении зеленых инфраструктурных проектов, а также воплощение в жизнь целей созданного в прошлом году оборонного партнерства США, Великобритании и Австралии AUKUS. Оно предусматривает строительство восьми атомных подлодок для нужд австралийского флота.