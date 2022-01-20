Эстония сомневается, что Германия разрешит поставить Украине гаубицы производства ФРГ

ТАЛЛИН, 20 января. /ТАСС/. Министр обороны Эстонии Калле Лаанет в четверг выразил сомнения, что Германия разрешит этой балтийской республике поставить на Украину гаубицы калибра 122 мм производства ФРГ.

Как указал глава оборонного ведомства Эстонии порталу ERR, необходимое для этого разрешение от Берлина, вероятнее всего, получено не будет. "Сегодня у нас еще нет ответа, но мое внутреннее ощущение говорит о том, что мы не получим положительного ответа. Такова нынешняя германская политика, они уже решили, что не дадут разрешения на передачу наступательных вооружений", - сказал Лаанет.

30 декабря прошлого года начальник отдела международного сотрудничества Минобороны Эстонии Пеэтер Куймет сообщил о планах предоставить Украине вооружение, включая противотанковые ракеты Javelin и гаубицы калибра 122 мм. По его словам, передать это вооружение Украине можно только с согласия продавца. В случае с Javelin Эстонии потребуется согласие США, в случае с гаубицами - Германии и Финляндии.

Госдепартамент США в ответ на запрос Латвии, Литвы и Эстонии дал разрешение на поставки вооружений американского производства Украине, в частности противотанковых систем, сообщила газета "Политико". Страны Балтии запросили у США разрешение на поставки Украине вооружений, в том числе противотанковых и противовоздушных систем.

21 декабря прошлого года министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас по итогам встречи с главами оборонных ведомств Латвии Артисом Пабриксом и Эстонии Калле Лаанетом сообщил, что страны Балтии готовы оказать Украине различную помощь, включая военную.