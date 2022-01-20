Эрдоган подтвердил, что Турция хочет провести у себя встречу Путина с Зеленским

АНКАРА, 20 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил в четверг стремление Анкары провести на своей территории встречу президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Нас огорчает, что между Россией и Украиной сформировалась атмосфера войны. Мы рассчитываем, провести встречу Путина и Зеленского. В начале следующего месяца у меня будет визит на Украину", - сказал турецкий президент на пресс-конференции в Анкаре.

При этом Эрдоган добавил, что "придает большое значение как визиту Путина в Турцию, так и [своему] визиту на Украину". Он не уточнил, когда может состояться визит российского лидера в республику.

В среду официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию, чтобы "уладить разногласия" между двумя странами. Он также рассказал, что Эрдоган "в ближайшие несколько недель отправится на Украину для переговоров с Зеленским".

Президент Турции в прошлом году неоднократно заявлял о желании участвовать в урегулировании кризиса между Россией и Украиной. В ходе телефонных переговоров в декабре 2021 года Путин указал Эрдогану на то, что Украина продолжает деструктивную линию, цель которой - срыв минских соглашений.