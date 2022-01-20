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Чехия направит артиллерийские снаряды Украине

По словам представителя Минобороны республики Яны Цехмайстеровой, это "будет являться выражением солидарности Праги с Киевом в ситуации, когда усиливается напряженность на российско-украинской границе"

ПРАГА, 20 января. /ТАСС/. Чехия планирует направить Украине артиллерийские снаряды. Об этом сообщила в четверг журналистам представитель министерства обороны республики Яна Цехмайстерова.

"Минобороны, по договоренности с генеральным штабом [ВС Чехии], планирует направить в помощь Украине артиллерийские снаряды, - отметила она. - Нами подготовлен соответствующий документ, который на будущей неделе выносится на обсуждение правительства республики. Если он будет одобрен, то помощь начнет поступить на Украину".

Направление снарядов для ВС Украины, по словам Цехмайстеровой, будет являться выражением солидарности Праги с Киевом в ситуации, когда усиливается напряженность на российско-украинской границе. Премьер-министр Чехии Петр Фиала ранее заявил, что республика ищет варианты помощи Украине.

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