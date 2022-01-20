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Постпред Украины при ООН обвинил СССР в сотрудничестве с нацистской Германией

Сергей Кислица никаких фактов в подтверждение своих высказываний не привел
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица EPA/SALVATORE DI NOLFI
Описание
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица
© EPA/SALVATORE DI NOLFI

ООН, 20 января. /ТАСС/. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица выступил в среду с утверждением, что советское руководство сотрудничало с нацистской Германией. Выступая на заседании Генеральной Ассамблеи, Кислица никаких фактов в подтверждение своих высказываний не привел.

"Украина подтверждает свое решительное осуждение всех форм нацизма. Украина осуждает сотрудничество Сталина с нацизмом, осуждает неонацизм и другие формы расизма, расовой дискриминации и ксенофобии", - сказал он.

Россия неоднократно подчеркивала недопустимость попыток приравнять коммунизм и нацизм, а также переписи истории Второй мировой войны.

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