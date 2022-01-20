Постпред Украины при ООН обвинил СССР в сотрудничестве с нацистской Германией

ООН, 20 января. /ТАСС/. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица выступил в среду с утверждением, что советское руководство сотрудничало с нацистской Германией. Выступая на заседании Генеральной Ассамблеи, Кислица никаких фактов в подтверждение своих высказываний не привел.

"Украина подтверждает свое решительное осуждение всех форм нацизма. Украина осуждает сотрудничество Сталина с нацизмом, осуждает неонацизм и другие формы расизма, расовой дискриминации и ксенофобии", - сказал он.

Россия неоднократно подчеркивала недопустимость попыток приравнять коммунизм и нацизм, а также переписи истории Второй мировой войны.