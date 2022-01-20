Офис Зеленского ожидает участия президента в саммите НАТО в Мадриде

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Украина ожидает участия президента Владимира Зеленского в саммите НАТО в Мадриде в июне. Об этом сообщил в четверг офис главы государства по итогам встречи заместителя его руководителя Игоря Жовквы с главой представительства НАТО на Украине Карен Мактир.

"В ходе встречи речь шла об ожиданиях украинской стороны относительно участия президента Украины в саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года, а также результатов этого мероприятия", - отмечается в сообщении.

Кроме того, собеседники обсудили актуальные вопросы взаимодействия по линии Украина - НАТО, в частности в контексте реализации евроатлантических реформ, усиления практической помощи альянса "для укрепления обороноспособности и устойчивости нашего государства, расширения военного взаимодействия и обмена опытом".

Также обсуждались результаты заседания Комиссии Украина - НАТО, которое состоялось в Брюсселе 10 января, стороны отметили "важность его проведения накануне заседания Совета НАТО - Россия". Жовква подчеркнул "значимость диалога, который ведет альянс с Россией, для деэскалации ситуации вокруг Украины, а также приветствовал четкую консолидированную позицию стран - членов НАТО относительно приверженности политике открытых дверей и поддержке евроатлантических стремлений Украины".

Ранее Зеленский заявил, что Киев хочет уже в 2022 году добиться понимания конкретных сроков вступления в НАТО, а также разблокировать мирный процесс в Донбассе. По словам президента, Украина не должна ощущать себя "бедным родственником" и должна утвердиться в роли "регионального лидера", "движущей силы процессов". В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО. Украина также получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Участники прошедшего 14 июня 2021 года саммита НАТО отметили в итоговом заявлении, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса. Вместе с тем в коммюнике ничего не сказано ни о возможных сроках приема этих стран в НАТО, ни о перспективе предоставления им планов действий для членства.