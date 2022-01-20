Талибы объявили о возобновлении работы миссии ЕС в Кабуле

КАИР, 20 января. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило о возобновлении работы представительства Евросоюза в Кабуле. Соответствующее заявление опубликовано в четверг в Twitter на странице назначенного талибами пресс-секретаря афганского министерства иностранных дел Абдул Кахара Балхи.

"После ряда встреч и договоренностей с представителями Европейского союза (ЕС) ЕС официально возобновил работу своего представительства в Кабуле и приступил к практической деятельности", - указал представитель радикалов.

Помимо этого, в сообщении подчеркивается, что "в дополнение к €220 млн в виде гуманитарной помощи ЕС вчера объявил о предоставлении [Афганистану] еще €265 млн, часть из которых предназначена для заработной платы учителям".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику.

После этого сразу несколько стран и международных организаций начали эвакуировать из Кабула своих сотрудников и работавших на них афганцев. Как уточняли в Брюсселе, государства Евросоюза эвакуировали из Афганистана 17,5 тыс. человек, в том числе 520 европейских и местных служащих миссии ЕС в Кабуле и членов их семей.

В начале декабря представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали сообщила, что представительство Евросоюза появится в Кабуле в течение ближайших недель, однако это не будет означать признания Брюсселем сформированного талибами временного правительства Афганистана.