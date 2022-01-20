Токио и Париж назвали минские соглашения единственным путем решения кризиса на Украине

ТОКИО, 21 января. /ТАСС/. Япония и Франция подготовили совместную оценку основных процессов в мире по итогам переговоров на уровне глав МИД и Минобороны, которые состоялись в четверг в формате видеоконференции. Основные тезисы изложены в совместном заявлении двух стран, текст которого пока не был опубликован, но его содержание передают зарубежные агентства.

В части оценки кризиса на Украине Япония и Франция выступили за выполнение минских договоренностей, считая их "единственным способом окончательного разрешения кризиса на Украине" путем политического диалога, передает Reuters. Стороны при этом подтвердили свою решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. По данным агентства, стороны призвали Россию воздерживаться "от любого повышения градуса напряженности" и призвали "сохранять приверженность поддержанию прозрачности" в вопросе действий и перемещений собственных войск.

По данным японского агентства Kyodo, стороны также выразили серьезную обеспокоенность в связи с активизацией развития ракетно-ядерной программы КНДР, призвав Пхеньян к ее полной и верифицируемой ликвидации.

Главы МИД и Минобороны Японии и Франции также обсудили ситуацию в регионе, выступив за совместную реализацию концепции свободного и открытого региона Индийского и Тихого океанов. Затрагивая тему Мьянмы, где после переворота власть контролирует военное правительство, Токио и Париж, по данным Reuters, призвали мьянманских военных "остановить насилие, освободить арестованных и вернуться к демократии".

Иран Токио и Париж призвали воздержаться от каких-либо действий, направленных на развитие ядерной программы.