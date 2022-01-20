МИД Франции выступил за продолжение диалога с РФ для снижения напряженности на Украине

ПАРИЖ, 20 января. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает важным продолжение диалога с Россией для поиска дипломатического урегулирования кризиса на Украине. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении французского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров министра с коллегами из Германии, США и Великобритании.

"На встрече в Берлине с моей немецкой коллегой Анналеной Бербок, госсекретарем США Энтони Блинкеном и заместителем главы британского МИД Джеймсом Клеверли я подчеркнул необходимость продолжения требовательного диалога с Москвой во всех форматах, начатых на минувшей неделе, в том числе в "нормандском формате", в рамках российского-американского диалога о стратегической стабильности и по линии Совета Россия - НАТО, а также в ОБСЕ", - отметил он.

Ле Дриан напомнил "о приоритетах, которые разделяют Франция и ее союзники на основе общих интересов в сфере безопасности и положений хельсинских договоренностей и Парижской хартии". Французский министр указал, что это касается "общности позиций западных союзников в области стратегической стабильности, контроля на ядерными и обычными вооружениями, прозрачности и предсказуемости военных маневров и учений".

Он также отметил совпадение позиций Парижа и его партнеров в отношении минских договоренностей по Украине. "На основе этих соглашений, подтвержденных на саммите в Париже в декабре 2019 года, представляется возможным продвижение вперед", - полагает Ле Дриан.