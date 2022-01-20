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Time поместил на обложку Байдена, над которым сгустились тучи после года у власти

К записи издание прикрепило статью с критикой президента и его правительства под заголовком "Администрация Байдена сбилась с пути"

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Один из ведущих американских общественно-политических журналов Time разместил на обложке свежего номера президента США Джо Байдена.

На изображении, размещенном изданием в четверг в Twitter, над главой американской администрации, который уже год находится на этом посту, сгустились тучи.

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На портрете Байден сидит в Овальном кабинете и смотрит вверх, откуда из туч идет дождь. Вода заливает рабочий стол и лежащие на нем папки "Инфляция", "Путин", инициатива Build Back Better ("Отстроим заново еще лучше"), "Избирательные права" и "Трамп-2024". За спиной у американского лидера стоят коробки с экспресс-тестами на коронавирус. В правом нижнем углу помещена надпись "Первый год".

К записи издание прикрепило статью с критикой президента и его правительства под заголовком "Администрация Байдена сбилась с пути".

Теги
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