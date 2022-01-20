Украинская оппозиция назвала санкции США против своих депутатов политическим террором

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) считает санкции США в отношении двух своих членов "актом международного политического террора".

"ОПЗЖ заявляет, что санкции и заказные уголовные дела против представителей нашей силы, направленные на препятствование депутатской деятельности, являются актом международного политического террора, совершаемого по заказу преступной украинской власти", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте партии.