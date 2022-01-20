Глава службы внешней разведки Британии назвал Китай главным направлением своей работы

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Глава службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричард Мур назвал Китай самым важным направлением деятельности спецслужбы.

"Ситуация такова, что работа, которую мы сейчас ведем по Китаю, - наша самая важная работа. Это не та работа, что мы ведем по России, по международному терроризму, и не потому, что это менее важно, но необходимость понимать Китай возросла из-за того, что его место в мире стало более заметным, а влияние увеличилось", - сказал Мур в опубликованном в четверг интервью журналу The Economist.

Мур заявил, что с Пекином нужно сотрудничать. В то же время он высказался за защиту ценностей, которые, по его словам, отличаются от тех, что исповедует руководство КНР. "С Китаем нам нужна позитивная повестка дня. Нам необходимо торговать с Китаем и сотрудничать по ключевым международным вопросам - изменению климата, биоразнообразию. В конце концов изменение климата - самый важный существующий вопрос. Но там, где Китай с его авторитарным правительством, исповедующим ценности, сильно отличающиеся от наших, преследует свои интересы, а их ценностная система вступает в противоречие с нашей, важно, чтобы мы были крепки и отстаивали эти ценности и интересы", - сказал руководитель МИ-6.

В связи с этим Мур назвал технологии "полем для боя", поддержав линию Лондона по ограничению доступа китайских компаний к британской инфраструктуре. "Эффективно ли мы конкурируем с Китаем в области ведущих технологий XXI века? Со временем, если вы позволите иметь доступ к ключевым данным, тогда вы медленно будете подрывать ваш суверенитет и, конечно, Китай пытается получить доступ к этим потокам данных. Чем больше объем данных, который вам доступен - и, что критически важно, чем более он разнообразен со всего мира, - тем выше ваши способности создать системы искусственного интеллекта в будущем", - сказал он.

Лондон о зависимости от Китая

Ранее под давлением США Великобритания отказалась от сотрудничества с китайской корпорацией Huawei в создании сетей 5G на территории королевства, а также обязала британские компании заменить 5G-оборудование Huawei аналогами от других производителей. Позже глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что британское правительство не должно допустить того, чтобы королевство оказалось в зависимости от Китая в какой-либо из стратегически важных для Лондона областей. СМИ увидели в этом намерение правительства исключить Китайскую всеобщую атомную группу (CGN) из пока не утвержденного Лондоном проекта, предусматривающего создание третьей очереди АЭС Sizewell в графстве Саффолк.

По данным британских СМИ, под давлением США Лондон готов в ближайшее время отказаться от партнерства с Китаем в развитии ядерной энергетики, хотя это направление имеет исключительную важность для королевства. СGN вскоре может быть исключена из ожидающего одобрения Лондона проекта Sizewell С, однако пока не вполне ясно, как в правительстве планируют заменить китайские инвестиции.