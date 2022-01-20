Глава MI-6 считает неприемлемыми приписываемые РФ рассуждения о сферах влияния

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Глава службы внешней разведки Великобритании MI-6 Ричард Мур заявил, что Лондон считает недопустимыми рассуждения на внешнеполитические темы в категориях наличия сфер влияния у сверхдержав. В опубликованном в четверг интервью журналу The Economist он выразил мнение, что российское руководство рассуждает категориями сфер влияния применительно к соседним с Россией странам.

"И в этом состоит проблема, поскольку эти страны не собираются принимать [такой подход]. Великобритания и наши союзники также не принимают [такую позицию]", - сказал Мур.

По словам руководителя MI-6, недопустимо "принимать решения за народ другой страны". "Это просто невозможно. Так что [мы наблюдаем] хроническое столкновение идей и идеологий", - отметил он. Мур подчеркнул важность того, что Великобритания и другие западные страны четко дали понять, какими будут последствия в случае российского вторжения на Украину. Он также выразил надежду на то, что сложившиеся противоречия удастся разрешить мирным путем.

В то же время Мур обратил внимание на серьезные изменения в военной сфере, которые претерпела Украина за последние годы. "Украина уже не та, что была в 2014 году. Она лучше готова к сопротивлению", - заявил глава MI-6. В качестве возможных мер против РФ в случае вторжения на Украину Мур назвал новые экономические и финансовые санкции.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.