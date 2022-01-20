Помощник Байдена по нацбезопасности обсудил с японским коллегой ситуацию вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба провели в четверг телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Как отмечается в заявлении, звонок был проведен, "чтобы подготовиться к встрече президента [США Джо Байдена] с премьер-министром [Японии Фумио] Кисидой 21 января, а также с целью обсудить текущую ситуацию в России и на Украине".

"Салливан подчеркнул обеспокоенность возможностью дальнейшей российский агрессии на Украине, и они оба согласились с тем, что важно вместе донести до Москвы, что на любое нападение будет дан жесткий и единый ответ", - говорится в тексте.

Салливан и Акиба также обсудили двустороннее сотрудничество, взаимодействие с КНДР, Китаем и региональные экономические вопросы.

Ранее пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден проведет 21 января виртуальную встречу с Кисидой.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.