Террористы ИГ сбежали из тюрьмы в Сирии

БЕЙРУТ, 20 января. /ТАСС/. Не менее 20 заключенных из числа бывших боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) совершили в четверг побег из тюрьмы Эс-Санавия, расположенной на южной окраине города Хасеке (630 км от Дамаска). Об этом сообщил вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen. По его информации, пособники террористов подорвали у входа в тюрьму две заминированные машины, чтобы облегчить им побег.

Бойцы курдских формирований из "Сил демократической Сирии" (СДС), которые контролируют город, блокировали квартал Гувейран, где находится тюрьма. В небе барражируют вертолеты ВВС США, которые ведут поиск группы беглецов.

По информации агентства SANA, террористы, бежавшие из тюрьмы, вооружены. Между ними и охранниками произошла перестрелка, были слышны также взрывы гранат.

Тюрьма Эс-Санавия была создана весной 2019 года, туда были перемещены боевики ИГ, захваченные во время штурма форпоста террористов в Эль-Багузе на восточном берегу реки Евфрат. Всего в этом пенитенциарном учреждении находятся не менее 3 тыс. человек, среди них есть иностранные наемники, участвовавшие в боевых действиях в рядах ИГ.