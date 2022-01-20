ОДКБ приветствует переговоры РФ и США

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приветствует начавшиеся переговоры между РФ и США и надеется, что стороны услышат друг друга и найдут развязки в имеющихся проблемах. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Ранее в четверг состоялась видеовстреча между генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем и помощником генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Енчей. "Генеральный секретарь ОДКБ отметил, что в организации приветствуют начавшиеся переговоры между Россией и США и надеются, что стороны услышат друг друга и найдут развязки в имеющихся проблемах в сфере глобальной безопасности", - указал он.

Зась в свою очередь отметил, что в организации приветствуют начавшиеся переговоры между Россией и США и надеются, что "стороны услышат друг друга и найдут развязки в имеющихся проблемах в сфере глобальной безопасности". "Хотя ОДКБ не вовлечена в переговоры, в организации внимательно следят за ними и надеются на то, что они приведут к снижению напряженности в регионе, в том числе в зоне ответственности ОДКБ", - привел слова генсека ОДКБ Зайнетдинов.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.