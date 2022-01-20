Госдеп опубликовал примеры "дезинформации" РФ о ситуации на Украине

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Госдепартамент опубликовал в четверг на своем сайте примеры приписываемой России "дезинформации", а также доклад, посвященный роли российского телеканала RT и агентства Sputnik в "дезинформации и пропаганде".

По версии американского внешнеполитического ведомства, Москва "создает и распространяет дезинформацию, пытаясь запутать и ошеломить людей относительно реальных действий России на Украине, в Грузии и других странах Европы". В 33-страничном докладе Госдеп утверждал, что RT и Sputnik "играют решающую роль в том, как Россия использует дезинформацию для продвижения своей внешней политики". "RT и Sputnik не являются транспарентными, и их общие цели, по-видимому, в корне отличаются от целей независимых СМИ", - утверждают в ведомстве.

Примеры "дезинформации"

Госдеп назвал "вымыслом" заявления о том, что США планировали атаки с применением химического оружия в Донбассе. "Соединенные Штаты и Россия являются участниками Конвенции о запрещении химического оружия. В соответствии со своими обязательствами по этому международному соглашению Соединенные Штаты не применяют химическое оружие", - утверждается в материале на сайте. При этом там не сообщается, что Россия, в отличие от США, еще в 2017 году полностью ликвидировала все свои запасы химоружия, что подтверждено Организацией по запрещению химического оружия.

"Вымыслом" также названо заявление о том, что "Россия защищает этнических русских на Украине". "Нет никаких достоверных сообщений о том, что этнические русские или русскоговорящие были под угрозой со стороны украинского правительства", - утверждает Госдепартамент. В июле прошлого года Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в своей истории межгосударственную жалобу против Украины по событиям с 2014 года. Жалоба касается 10 основных групп нарушений. Среди них указаны практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан, политика дискриминации русскоговорящего населения, вытеснение использования русского языка из общественной сферы, политика дискриминации российских компаний и предпринимателей.

Заявление, согласно которому "развертывание Россией ВС [на границе с Украиной] - это просто передислокация войск на своей собственной территории" - тоже, по версии американских властей, является "вымыслом".

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам консультаций заявил, что мнимая угроза вторжения ВС РФ на Украину не может являться предметом торга на переговорах с США. Российская сторона на консультациях в Женеве объяснила, что не имеет никаких планов или намерений "напасть" на Украину, в этой связи нет оснований опасаться эскалационного сценария, пояснил он. По словам замминистра, дезинформация со стороны специализированных структур на Западе о якобы готовящемся нападении РФ на Украину происходит, чтобы посеять раздор и неуверенность в украинском обществе. Он добавил, что Россия продолжит проводить учения на своей территории, несмотря на все возражения НАТО.