Генсек ОДКБ заявил, что миротворческая операция в Казахстане была легитимной

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в четверг в ходе видеовстречи с помощником генерального секретаря ООН Мирославом Енча отметил, что миротворческая операция Коллективных сил ОДКБ в Республике Казахстан носила легитимный характер. Об этом сообщил в четверг ТАСС пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась подчеркнул, что миротворческая операция носила полностью легитимный характер, была начата на основании обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и статей 2 и 4 Договора о коллективной безопасности и проводилась в соответствии с положениями Соглашения о миротворческой деятельности ОДКБ, которое зарегистрировано в Секретариате ООН", - сказал он.

Кроме того, пресс-секретарь ОДКБ отметил, что собеседники высоко оценили уровень взаимодействия между двумя секретариатами ООН и ОДКБ и договорились о предстоящих контактах.

"Мирослав Енча отметил, что его впечатлили скорость и отменная организация по переброске и развертыванию Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. Он положительно оценил оперативность контактов между Секретариатом ОДКБ и ООН и подчеркнул, что генеральный секретарь ООН своевременно получил информацию от ОДКБ о развитии событий и вводе миротворческого контингента", - обратил внимание Зайнетдинов.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева Организация Договора о коллективной безопасности направила в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах. Согласно сведениям Генпрокуратуры, в ходе беспорядков пострадали более 4,5 тысячи человек, в морги было доставлено 225 тел погибших.