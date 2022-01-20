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Мадуро заявил, что Венесуэла не приемлет провокации против России

В МИД страны также отметили, что глава государства поблагодарил Путина за помощь в борьбе с пандемией коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Каракас не приемлет провокационные кампании и манипуляции против РФ. Об этом говорится в заявлении МИД Боливарианской Республики, распространенном в четверг по итогам телефонных переговоров двух президентов.

"Президент Мадуро выразил своему российскому коллеге слова солидарности с его страной и заявил, что Венесуэла отвергает кампании по провокации и манипуляциям против России", - говорится в заявлении.

В МИД страны также отметили, что глава государства поблагодарил Путина за помощь в борьбе с пандемией коронавируса, в частности за направление "вакцин и медикаментов, которые помогли сохранить здоровье венесуэльцев".

Кроме того, в ходе переговоров лидеры двух стран обсудили "прогресс во всестороннем сотрудничестве", отметив "рост товарооборота на 12%, установление прямого авиасообщения между Каракасом и Москвой, прогресс в вопросах экономики, здравоохранения, военной сфере".

Теги
Мадуро, НиколасПутин, Владимир ВладимировичВенесуэлаРоссия
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