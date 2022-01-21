Лавров и Блинкен в Женеве попробуют найти взаимопонимание по вопросам безопасности

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу в Женеве проведет переговоры со своим американским коллегой Энтони Блинкеном.

Российская делегация прибыла в Швейцарию в четверг вечером. Как ожидается, встреча глав внешнеполитических ведомств пройдет в отеле "Президент Уилсон". Она начнется около полудня по Москве и ориентировочно рассчитана на два-три часа. По итогам Лавров и Блинкен планируют провести пресс-конференции, правда, раздельные.

Однако сколько в итоге продлится беседа высокопоставленных дипломатов сказать сложно. Связано это, в том числе, с критической ситуацией в европейской безопасности, которая, по утверждениям российской стороны, оказалась в таком состоянии по вине Соединенных Штатов и НАТО. Вместе с тем именно эта проблема стала толчком для активизации контактов Москвы и Вашингтона. Месяц назад Россия передала США и НАТО свои предложения по гарантиям безопасности, а на прошлой неделе здесь же, в Женеве, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел раунд консультации с первым замгоссекретаря США Уэнди Шерман. Более того, буквально на днях состоялся телефонный разговор Лаврова и Блинкена.

Однако ни получить письменные ответы на российские предложения, ни хоть немного сблизить позиции по вопросам безопасности пока не удается. Но как в Москве, так и в Вашингтоне сохраняют надежду на разрешение спорных вопросов дипломатическим путем.

В центре внимания - Украина

Информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину, безусловно, является сегодня одной из главных международных тем. Изначально она появилась в западных СМИ, которые опубликовали спутниковые снимки, указывающие на стягивание российских войск и техники якобы "к границам с Украиной". Затем, несмотря на опровержение российской стороной этих сообщений, тему подхватили в Киеве и ряде западных столиц.

Как следствие, только на этой неделе Киев с рабочими визитами посетили главы внешнеполитических ведомств Канады, США и ФРГ. Шеф американской дипломатии провел переговоры со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой 19 января. По признанию самого Блинкена, он приехал в Киев, чтобы проконсультироваться "о следующий шагах с Россией", в том числе о предстоящей встрече с Лавровым. Сразу после этого госсекретарь США отправился в Берлин, где обсудил РФ и Украину с только что прибывшей из Москвы германской коллегой Анналеной Бербок, а затем прибыл в Женеву.

Примечательно, что на последних встречах с министром иностранных дел Украины западные партнеры, словно повторяя друг друга, в разные дни заявляли о некой "российской агрессии", необходимости деэскалации ситуации на юго-востоке Украины и, вместе с тем, увеличении военной помощи этой стране для поддержки украинского народа. Обсуждались и новые, "очень суровые" антироссийские санкции.

В Москве к подобным обвинениям привыкли и реагируют на них стойко. Так, по словам Рябкова, Россия не станет вносить какие-либо изменения в размещение своих вооруженных сил на собственной территории под давлением извне. Но нападать на Украину Россия не будет.

На этом фоне на Смоленской площади из раза в раз призывают американских партнеров прекратить "подпитку воинствующего украинского народа" и заставить Киев выполнять Минские соглашения. Очевидно, что на предстоящей встрече Лавров и Блинкен подробно обсудят эту тему.

Предложения есть, ответа нет

Еще в декабре прошлого года Москва передала представителям США и НАТО свои предложения по гарантиям безопасности. Проекты документов, в которых по статьям прописаны требования РФ к западным партнерам, выглядят максимально доступно. Но не для американской стороны.

Накануне переговоров с Лавровым, Блинкен сообщил, что не планирует передавать российскому коллеге письменные ответы на предложения. По его словам, связано это с тем, что США все еще не ясно, какие условия являются для РФ центральными.

Примечательно, что российская сторона неоднократно как на уровне главы МИД, так и на уровне его заместителя, курирующего отношения с Вашингтоном, озвучивала три приоритетных направления по обеспечению европейской безопасности. Во-первых, это гарантия нерасширения североатлантического альянса. Во-вторых, необходимость исключить появление у рубежей России ударных вооружений с минимальным подлетным временем. И в-третьих, необходимость НАТО вернуться на исходные позиции по состоянию на 1997 год.

Именно от выполнения этих пунктов, как заявили в Москве, зависит дальнейшая судьба диалога по гарантиям безопасности. Возможно, в ходе нового контакта российской стороне все же удастся донести эту мысль до американских партнеров и, как следствие, получить подробные письменные ответы на свои предложения. Ведь ждать их бесконечно Москва однозначно не станет.

США и НАТО

Как только Россия передала западным партнерам свои предложения по гарантиям безопасности, в Вашингтоне решительно заявили о неготовности обсуждать эту тему без союзников по НАТО, европейских партнеров и Украины.

Российская сторона, напротив, предпочла бы достигнуть договоренности прежде всего с Соединенными Штатами, так как вовлечение большого количества стран в такой диалог будет контрпродуктивно. А последние контакты Москвы с представителями альянса, по словам Рябкова, продемонстрировали, что НАТО все больше напоминает "США плюс".

В этой связи Москва готова рассмотреть обязательство Вашингтона никогда не голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО. Такое решение продемонстрирует, что для американских партнеров европейская безопасность приоритетнее "собственных ущербных интересов".

Не гарантиями едины

Очевидно, гарантии безопасности и ситуация вокруг Украины будут в центре внимания на предстоящих переговорах Лаврова и Блинкена, но стороны не обойдут и вопросы двусторонней повестки.

Например, прошло уже больше полугода с момента проведения саммита РФ - США, по итогам которого было поручено начать работу по накопившимся на двустороннем треке проблемам - функционирование диппредставительств, вопросы кибербезопасности и стратегической стабильности. С тех пор началась активная работа по всем этим направлениям, но говорить об успехах не приходится.

Остается затрудненной работа диппредставительств обеих стран. Экспертные консультации по этой теме идут на еженедельной основе, однако конкретных результатов они пока не принесли. Кроме того, американская сторона до сих пор не предоставила дипломатам РФ обещанный доступ к дипсобственности в США. А 55 сотрудников российских диппредствительств в США, возможно, покинут страну, так как находятся в командировке более трех лет.

Под вопросом и двусторонний трек по кибербезопасности. До последнего времени стороны активно проводили контакты по данной теме, однако хрупкий прогресс может быть подорван, так как новый проект антироссийских санкций предусматривает прекращение финансирования диалога как по стратегической стабильности, так и по кибербезопасности.

В этой связи внимание приковано и к вопросам стратегической стабильности. В этом месяце американская сторона выразила готовность согласовать с Москвой "новую договоренность или договоренности" на замену Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает через четыре с небольшим года. Из Вашингтона также появились сигналы о возможном возвращении к обсуждению проблем ракет средней и меньшей дальности. Однако, как отметил Рябков, и эту темы американцы пытаются увязать с Украиной.