Постпред Мексики заявил, что СБ ООН не достиг согласия по обновлению санкций по КНДР

ООН, 21 января. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН продолжит обсуждение ситуации вокруг ракетных запусков КНДР, каких-либо договоренностей не достигнуто. Об этом заявил в четверг журналистам по итогам заседания Совбеза постпред Мексики Хуан Рамон де ла Фуенте Рамирес.

"Мы пересматриваем периодически [санкции], но ничего конкретного [не было сегодня на заседании], - сказал посол. - <...> Это было обсуждение многих вопросов. Договоренности нет. Нам необходимо продолжать работу по этому вопросу".

В четверг США, Албания, Бразилия, Великобритания, Ирландия, ОАЭ, Франция и Япония призвали Совбез расширить список санкций в отношении лиц, якобы поддерживающих ракетную программу КНДР.

В январе КНДР провела четыре ракетные испытания. В двух случаях Пхеньян назвал испытанные ракеты гиперзвуковыми. В ответ на это на прошлой неделе Минфин США внес шестерых граждан КНДР в перечень лиц, которых Вашингтон считает причастными к распространению оружия массового поражения.