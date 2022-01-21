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Постпред Мексики заявил, что СБ ООН не достиг согласия по обновлению санкций по КНДР

Хуан Рамон де ла Фуенте Рамирес сказал, что необходимо продолжать работу по этому вопросу

ООН, 21 января. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН продолжит обсуждение ситуации вокруг ракетных запусков КНДР, каких-либо договоренностей не достигнуто. Об этом заявил в четверг журналистам по итогам заседания Совбеза постпред Мексики Хуан Рамон де ла Фуенте Рамирес.

"Мы пересматриваем периодически [санкции], но ничего конкретного [не было сегодня на заседании], - сказал посол. - <...> Это было обсуждение многих вопросов. Договоренности нет. Нам необходимо продолжать работу по этому вопросу".

В четверг США, Албания, Бразилия, Великобритания, Ирландия, ОАЭ, Франция и Япония призвали Совбез расширить список санкций в отношении лиц, якобы поддерживающих ракетную программу КНДР.

В январе КНДР провела четыре ракетные испытания. В двух случаях Пхеньян назвал испытанные ракеты гиперзвуковыми. В ответ на это на прошлой неделе Минфин США внес шестерых граждан КНДР в перечень лиц, которых Вашингтон считает причастными к распространению оружия массового поражения.

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МексикаКНДР
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