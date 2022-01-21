Блинкен заявил, что не ожидает прорывов от переговоров с Лавровым в Женеве

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен не ожидает прорывов от переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве, при этом надеется услышать, к чему Москва пришла по итогам прошлых консультаций с США и НАТО. Об этом глава американской дипломатии заявил в четверг в интервью немецкому телеканалу Цэ-дэ-эф, текст которого распространила пресс-служба Госдепартамента.

"Я не ожидаю никакого прорыва", - сказал он, отвечая на вопрос о том, каким он видит наилучший исход предстоящих переговоров.

Блинкен при этом напомнил, что США и РФ провели 10 января консультации по вопросам безопасности в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января - совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене. "У нас у всех была возможность поразмышлять над тем, что каждый из нас услышал", - подчеркнул Блинкен. "И это важный момент, я думаю: понять, на каком этапе мы находимся с министром иностранных дел Лавровым, посмотреть, какие выводы Россия сделала по итогам этих дипломатических контактов", - добавил он.

США заинтересованы в сотрудничестве с РФ по проблемам, касающимся пандемии, климата, технологий - Блинкен.

Блинкен утверждает, что Москва последовательно отвергала инициативы Вашингтона по выстраиванию более позитивных отношений с США.