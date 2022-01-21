В Чехии заявили о планах направить снаряды для гаубиц на Украину

ПРАГА, 21 января. /ТАСС/. Чехия планирует направить Украине снаряды для тяжелой артиллерии калибра 152 мм. Об этом сообщила журналистам в четверг вечером министр обороны республики Яна Чернохова.

"Европа должна была бы подготовить и предоставить Украине, нашим союзникам, помощь, - отметила она. - На будущей неделе я представлю правительству [Чехии] материал, на основе которого мы предоставим Украине артиллерийские снаряды калибра 152 мм".

Эти снаряды предназначены для гаубиц. Ранее о планах направить Украине снаряды проинформировала представитель Минобороны Яна Цехмайстерова. Она, однако, не конкретизировала, о чем идет речь.

Направление снарядов для ВС Украины, по словам Цехмайстеровой, будет являться выражением солидарности Праги с Киевом в ситуации, когда усиливается напряженность на российско-украинской границе.

Согласно местным СМИ, в правительстве существует консенсус по вопросу военной помощи Украине. В ближайшее время, как информируют они, в Чехии ожидают визит главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.