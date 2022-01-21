В Сенат США внесли законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Четыре американских сенатора из Демократической и Республиканской партий внесли законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Об этом сообщила в четверг пресс-служба одного из авторов предложения Джона Корнина (республиканец от штата Техас).

Инициатива позволяет американскому президенту заключить с украинскими властями соглашение о ленд-лизе и предоставлять военную технику, "необходимую для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения". "Закон позволит нам вновь послужить арсеналом демократии и предоставить Украине оружие поражающего действия против российской угрозы ее суверенитету", - утверждал Корнин.

При этом его пресс-служба сообщила, что в рамках своих нынешних полномочий американский лидер "может предоставлять во временное пользование оборонительные средства партнерам и союзникам США, если это отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов". "Однако бюрократические барьеры и другие ограничения делают эти полномочия непрактичными в условиях нынешнего кризиса на Украине", - говорится в заявлении. При этом представленная инициатива "помогает устранить препятствия для предоставления вооружений Украине", ускорить их доставку, однако при этом "не создает новую программу". Законопроект также требует от президента подтвердить Конгрессу, что "военная техника, предоставляемая Украине, необходима для защиты уязвимого гражданского населения".

Согласно тексту инициативы, власти "классифицируют любую кибератаку из России на критически важные объекты инфраструктуры [Украины] как вооруженное нападение со стороны России". Ленд-лиз будет "оставаться в силе до тех пор, пока Россия не восстановит численность своих войск на границе с Украиной до уровня, существовавшего до марта 2021 года", утверждается в заявлении.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам консультаций заявил, что мнимая угроза вторжения ВС РФ на Украину не может являться предметом торга на переговорах с США. Российская сторона на консультациях в Женеве объяснила, что не имеет никаких планов или намерений "напасть" на Украину, в этой связи нет оснований опасаться эскалационного сценария, пояснил он. По словам замминистра, дезинформация со стороны специализированных структур на Западе о якобы готовящемся нападении РФ на Украину происходит, чтобы посеять раздор и неуверенность в украинском обществе. Он добавил, что Россия продолжит проводить учения на своей территории, несмотря на все возражения НАТО.