В Минфине США заявили о принятии в расчет озабоченности союзников по санкциям против РФ

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Вашингтон примет в расчет озабоченности своих союзников по вопросу введения антироссийских санкций в случае эскалации ситуации вокруг Украины. С таким заявлением выступила в четверг министр финансов США Джанет Йеллен в эфире телекомпании CNBC.

"Мы хотим сохранить единство с нашими союзниками", - указала Йеллен, отвечая на вопрос ведущего о том, расходятся ли союзники США, в том числе Великобритания и ФРГ, во мнении о том, насколько жесткими должны быть рестрикции в отношении РФ. "Конечно, экономические связи между Россией и Европой прочнее, чем между Россией и США. Поэтому мы очень тесно работаем с ними [союзниками], чтобы понять их озабоченности и удостовериться в том, что мы принимаем их в расчет в разработке нашего ответа", - подчеркнула глава американского Минфина.

Ранее сразу несколько западных СМИ, специализирующихся на военной тематике, обратили внимание на то, что британские военно-транспортные самолеты C-17 Globemaster, используемые для доставки вооружений на Украину, облетают территорию ФРГ, выбирая более длинный маршрут над Данией и Польшей. Высказывались предположения о том, что это может быть связано с позицией Германии, выступающей против поставок вооружений Киеву. В Минобороны ФРГ заявили газете Bild, что Лондон не обращался к Берлину с запросом на использование воздушного пространства Германии. Официальный представитель британского премьера Бориса Джонсона в свою очередь заявил, что правительство Германии не отказывало Великобритании в использовании воздушного пространства ФРГ.

В понедельник представитель правительства Германии, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что не считает нужным говорить о санкционном давлении параллельно с важными переговорами с Россией. Таким образом он прокомментировал сообщение газеты Handelsblatt о том, что США и Евросоюз якобы больше не рассматривают вариант отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT.

Позиция России

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам консультаций заявил, что мнимая угроза вторжения ВС РФ на Украину не может являться предметом торга на переговорах с США. Российская сторона на консультациях в Женеве объяснила, что не имеет никаких планов или намерений "напасть" на Украину, в этой связи нет оснований опасаться эскалационного сценария, пояснил он. По словам замминистра, дезинформация со стороны специализированных структур на Западе о якобы готовящемся нападении РФ на Украину происходит, чтобы посеять раздор и неуверенность в украинском обществе. Он добавил, что Россия продолжит проводить учения на своей территории, несмотря на все возражения НАТО.