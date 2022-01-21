МИД Казахстана заявил, резолюция ЕП по ситуации в Казахстане носит предвзятый характер

НУР-СУЛТАН, 21 января. /ТАСС/. Принятая в четверг Европарламентом резолюция по ситуации в Казахстане носит предвзятый характер. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД Казахстана.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявляет, что принятая резолюция Европейского парламента по ситуации в нашей стране носит предвзятый характер и основана на необъективных выводах и данных. Вызывает озабоченность отсутствие объективной оценки трагических январских событий в Казахстане", - говорится в заявлении.