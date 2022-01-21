СМИ: Япония и США решили создать экономическую версию формата "2+2"

ТОКИО, 21 января. /ТАСС/. Правительства Японии и США решили инициировать переговоры в формате "два плюс два" с участием министров, ответственных за сферы экономики и внешней политики. Об этом в пятницу со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

Одной из главных тем обсуждения в таком формате станет противодействие политике Китая в экономической сфере, проинформировала газета Yomiuri. Ожидается, что официально о соответствующем решении будет объявлено по итогам запланированных на 21 января переговоров премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена.

В настоящее время Токио и Вашингтон регулярно взаимодействуют в формате "два плюс два" с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран. Новая схема будет направлена на выработку совместной политики в сфере международных инвестиций и экономической безопасности. От Японии в ней будут участвовать министр иностранных дел и министр экономики, торговли и промышленности, от США - госсекретарь и министр торговли. Первая встреча ожидается в нынешнем году.

Одной из главных тем обсуждения, по данным "Иомиури", станут совместные инвестиции США и Японии в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, направленные на противодействие активному продвижению туда компаний из Китая. Предполагается также усилить меры по пресечению утечки в КНР новейших технологий, имеющих в том числе и военное применение.